Бабушка отвечает! Блогер из Подольска записала реакт на итальянские хиты
Она всегда в тренде, ей до всего есть дело, и у нее на все есть ответ — подмосковная La BabUshka, знакомая многим интернет-пользователям, передала свои привет полюбившимся всем итальянцам, которые пробуют все и вся и готовят реакт на хиты этой горячей страны.
«Кузно» — так итальянцы произносят русское «вкусно». Так же называется успешный YouTube-канал, где ребята пробуют непривычные на их вкус русские блюда, смотрят клипы трендовых российских исполнителей и вообще пытаются понять, каково это — быть русским.
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Блогер из Подольска Галина Спасская, насмотревшись видеороликов итальянцев, не удержалась и высказала свое мнение.
«Чао, рагацци! Ми джиамо Галина. И мне нравится смотреть ваш канал — вы очень искренние ребята», — ответила блогер Галина Спасская.
Идея попробовать себя в роли эксперта всего итальянского оказалась настолько соблазнительной, что Галина Спасская записала собственный реакт на хедлайнеров итальянских музыкальных чартов.
Женщина загорелась идеей коллаборации с итальянскими блогерами и приглашает их в Подольск — в гости. Русская бабушка гарантирует: если приедут, у ребят появится масса поводов для реакций. Да и сама Галина от очередной поездки в Италию, в случае чего, не откажется. В общем, неважно где, главное — встретиться, ведь для творческих людей нет границ и барьеров.