Бабушка отвечает! Блогер из Подольска записала реакт на итальянские хиты

Помните итальянцев из «Кузно продакшн»? Тех самых, которые пробуют русские блюда, слушают русскую музыку и выкладывают видео с комментариями в интернет? Бабушка-блогер из Подольска настолько любит этих ребят, что решила передать им привет и сняла свою реакцию на хиты трендовых итальянских исполнителей.

Она всегда в тренде, ей до всего есть дело, и у нее на все есть ответ — подмосковная La BabUshka, знакомая многим интернет-пользователям, передала свои привет полюбившимся всем итальянцам, которые пробуют все и вся и готовят реакт на хиты этой горячей страны.

Источник фото: телеканал «360»

«Кузно» — так итальянцы произносят русское «вкусно». Так же называется успешный YouTube-канал, где ребята пробуют непривычные на их вкус русские блюда, смотрят клипы трендовых российских исполнителей и вообще пытаются понять, каково это — быть русским.

Русская кухня, кино, музыка и иностранцы. Как придумали блог «Итальянцы пробуют» Подробнее

Блогер из Подольска Галина Спасская, насмотревшись видеороликов итальянцев, не удержалась и высказала свое мнение.

«Чао, рагацци! Ми джиамо Галина. И мне нравится смотреть ваш канал — вы очень искренние ребята», — ответила блогер Галина Спасская.

Источник фото: телеканал «360»

Идея попробовать себя в роли эксперта всего итальянского оказалась настолько соблазнительной, что Галина Спасская записала собственный реакт на хедлайнеров итальянских музыкальных чартов.

Женщина загорелась идеей коллаборации с итальянскими блогерами и приглашает их в Подольск — в гости. Русская бабушка гарантирует: если приедут, у ребят появится масса поводов для реакций. Да и сама Галина от очередной поездки в Италию, в случае чего, не откажется. В общем, неважно где, главное — встретиться, ведь для творческих людей нет границ и барьеров.