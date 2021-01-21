Бабушка несколько лет держала внучку взаперти в Перми

Жительница Перми несколько лет держала 11-летнюю внучку в заточении. При этом она отказывалась отдать ребенка родной матери. В итоге к пожилой женщине наведались судебные приставы.

«Судебные приставы Орджоникидзевского района Перми убедили пожилую женщину вернуть внучку матери. Еще до возбуждения исполнительного производства к пенсионерке, проживающей в частном секторе, пытались попасть представители органов опеки и попечительства, а также сотрудники полиции», — сообщила пресс-служба управления федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю (УФССП).

По информации управления, бабушка несколько лет не отпускала 11-летнюю девочку в школу. Кроме того, ребенок ни с кем не общался. Сама женщина вела замкнутый образ жизни и выходила из дома только в магазин за продуктами. Дверь она никому не открывала.

«Ситуацию усугубило наступление холодов. Частное строение, отапливаемое газом, было отключено от системы подачи горючего топлива из-за задолженности по коммунальным платежам. Женщина не только не позаботилась о своевременной оплате услуг, но и о ребенке, который вынужден будет зимовать в таких условиях», — отметили в пресс-службе.

Девочку пыталась забрать у бабушки ее 35-летняя мать. Договориться с родственницей у нее не получилось, поэтому она пошла в суд. Пристав долго вел переговоры с пожилой женщиной через окно, но в итоге та согласилась отдать девочку. Сейчас ребенок находится с матерью.