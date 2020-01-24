Бабушка из Рязани стала самой красивой в Европе

Победительница конкурса рассказала, что готовилась к нему 3-4 месяца.

«Дисциплинировала себя в питании, больше занималась спортом и выбирала костюмы. Кроме того, до 50 лет я никогда не танцевала и не пела, но для конкурса пришлось освоить джазовый вокал и сальсу. Мне это понравилось, буду продолжать брать уроки», — пояснила она.

Егину совсем не смущает, что ее называют «бабушкой».

«Хотя всегда нравился такой американский стиль, когда не говорят „бабушка“, а называют по имени. И я думала, что, когда у меня появятся внуки, они будут обращаться ко мне просто Катя. На деле так не получилось и это очень смешно, когда внучка на людях кричит „бабуля“, и люди оборачиваются и не могут найти бабулю», — заметила женщина.

По ее мнению, соперницы на конкурсе были «очень достойные». Несмотря на то, что она не всегда понимала корейскую и индийскую красоту. Егина также заметила, что ее популярность в России увеличилась.

«Могу сказать, что сейчас очень активизировался Instagram и увеличилось количество подписчиков, меня приглашают на интервью и на съемки. Правда, сейчас хочется побыть просто бабушкой, сходить на тренировку, почитать книжку и посетить с внучкой аква-клуб», — уточнила жительница Рязани.