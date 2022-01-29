Бабушка из Пермского края зарабатывает внуку на образование в TikTok

Бабушка из Пермского края ради своего внука освоила социальную сеть TikTok и начала в ней активничать. Таким образом ей удается заработать. Пока доход не очень большой — примерно 400 рублей за прямой эфир, но женщина знает, что есть, куда расти.

Анна Санникова воспитывает Даню с пяти лет. С годами мальчик повзрослел, он поступил в высшее учебное заведение и сейчас учится там на втором курсе. Именно Даня и познакомил бабушку с соцсетью, которая ей понравилась.

Теперь Анна начала снимать свои зажигательные танцы, распространяет злободневные шутки и часто рассказывает, как сильно она любит свою семью. У нее уже почти 100 тысяч подписчиков — есть возможность постепенно начать зарабатывать, сообщил Telegram-канал Mash.

Такое времяпрепровождение скрашивает пенсию Анны Санниковой. Она далеко не единственная пенсионерка, которая освоила новую площадку и стала хорошо в ней ориентироваться. У многих пожилых людей там очень много подписчиков и большая популярность среди молодежи.