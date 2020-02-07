Бабушка из Екатеринбурга перекрыла путь автобусу, который вез китайцев на карантин. Видео
На видео можно рассмотреть, что все пассажиры и водитель сидят в масках.
«Топчи — я не пущу», — сказала бабушка водителю одного автобуса. По ее словам, о приезде граждан КНР она узнала недавно. Пожилую женщину попытался сдвинуть с дороги охранник:
— Уважаемая, можно?
— Нет, не можно! Не тащи меня, я не пущу!
В итоге пенсионерку увели подальше от автобусов. Утром 7 февраля санаторий «Бодрость» уже принял первых иностранцев.
Как написал «Интерфакс», «Бодрость» находится в Екатеринбурге, рядом с жилым районом Эльмаш. Накануне приезда китайцев из оздоровительного центра выселили всех людей. По информации городской администрации, 6 февраля в санатории находились 87 постояльцев.
«После закрытия учреждения иногородним постояльцам было предложено остаться в „Бодрости“ до утра, а также помощь в поиске места размещения до момента отъезда. Однако все гости от такой помощи отказались и предпочти покинуть санаторий», — приводит «Коммерсант» сообщение мэрии.
В администрации пообещали вернуть деньги за неоконченное лечение и отметили, что вопрос будут решать индивидуально с каждым гостем.
В среду, 5 февраля, из Уханя в Россию прилетели 144 человека, большинство из них россияне. Всех эвакуированных разместили в тюменском санатории «Градостроитель». Один из прибывших рассказал «360», что за соблюдением карантина строго следят.