Бабушка Дани Милохина рассказала, на что мать променяла его и брата

Антонина Петкова, бабушка TikTok-блогеров Дани и Ильи Милохиных, которые росли в детском доме, рассказала, почему их мать сдала детей в приют и завела новую семью. Братья почти 17 лет ничего не знали о ней и отце. Почти десять лет они провели в детдоме. В приемную семью они попали уже будучи подростками.

Пожилая женщина рассказала сайту kp.ru скандальные подробности того, как Любовь Бережная бросила своих детей. Работники детдома ей сообщили, что сначала женщина пришла к местному депутату и потребовала дать квартиру, так как им якобы негде жить.

«Хотела детей на квадратные метры поменять. Когда ей отказали, она Илюшку и Данилку оставила прямо там, а сама ушла. В приют их полиция привезла», — рассказала Петкова.

Пенсионерка заявила, что пыталась оформить опеку над внуками, но директор приюта ей отказал.

Даня Милохин сообщил, что бабушка Тоня была единственным человеком, который боролся за них с братом.

«Я помню, как она нас с братом из детского дома забирала на выходные: кормила пирогами, покупала одежду и конфеты, водила в парк на аттракционы», — сообщил он.

Документов об отказе у Петковой не сохранилось. Журналисты издания считают, что она лукавит. В то время она была главбухом одной из оренбургских больниц, хорошо зарабатывала и жила в собственной квартире. Оснований для отказа в установлении опеки просто не было. Тем более, что Петкова в суд не обращалась.

Любовь Бережная впервые за 17 лет увидела одного из сыновей в программе «Пусть говорят». Даня встречаться с ней отказался, на эфир пришел только Илья. Она заявила, что не могла воспитывать двоих детей, оставшись без мужа. Тем не менее, сейчас она живет в деревне с новым мужем и двумя детьми. Любовь работает поваром и поет в местном хоре.

Ее муж признался, что знал о детях супруги, отданных в детдом. Он не смог объяснить, почему никому из них не пришло в голову забрать их оттуда, или хотя бы поинтересоваться их дальнейшей судьбой.