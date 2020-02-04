Бабуина со львенком в лапах заметили в Африке. Кадр похож на сцену из «Короля Льва», но все не так радужно

Во время африканского сафари фотограф заснял бабуина, который принес на дерево маленького львенка. Свои кадры мужчина сравнил со сценой из «Короля Льва», где Симбу показывали всем животным. Только вот в дикой природе приматы обычно убивают таких крох.

Фотографии животных Курт Шульц делал в национальном парке Крюгера на юге Африки. В его объектив попали бабуин со львенком. Крупный примат принес малыша на дерево, держа в зубах. В какой-то момент он переложил хвостатого в лапу, именно это действие фотограф сравнил с мультиком. Там Рафики держал лапами Симбу и показывал его животным, стоявшим у горы.

Обычно маленькие львята становятся жертвами бабуинов. Мужчина испугался за судьбу хищного детеныша и остановился за ним понаблюдать. По его словам, примат не выглядел агрессивным и даже начал выбирать блох у своей «находки».

Фотограф не только делает красивые кадры, но и работает гидом в парке. Он объяснил, что сотрудники не вмешиваются в подобные ситуации, потому что они естественные для дикой природы. Бабуины убивают малышей, так как они вырастают в больших львов, которые представляют угрозу.

Шульц признался, что не знает дальнейшего развития событий. Но он предположил, что львенок вряд ли выжил в тот день. Через три дня гид рассказал подписчикам, что общался с коллегами, но те не видели хвостатого с группой бабуинов.