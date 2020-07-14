Бабарико не дали зарегистрироваться кандидатом в президенты Белоруссии

Белорусу Виктору Бабарико не удастся поучаствовать в предвыборной гонке. ЦИК Белоруссии отказал политику в регистрации кандидатом на пост главы государства.

Отказ Бабарико получил после заседания белорусского Центризбиркома, которое состоялось 14 июля. Об этом сообщил портал TUT.by.

ЦИК обосновал свое решение письмом от Комитета госконтроля. В нем Бабарико назвали руководителем преступной группы, которая отмывала деньги.

Виктору Бабарико удалось собрать за свое выдвижение 367 179 подписей. После проверок ЦИК признал действительными только 165 744 из них.

Доверенных политика ознакомили с результатами проверки 13 июля. Формальных оснований для отказа Бабарико в регистрации не возникло.

Виктора и Эдуарда Бабарико задержали в Минске 18 июня по обвинению в отмывании преступных доходов, даче взятки и уклонении от уплаты налогов.

Выборы в Белоруссии запланированы на 9 августа. Претендуют на президентский пост семь человек. Некоторых представителей оппозиции во время избирательной кампании, как и Бабарико, задержали.