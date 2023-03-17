Общество 17 марта 2023, 19:04 Азовское море возьмут в автомобильное кольцо Вице-премьер Хуснуллин: в 2024 году Азовское море возьмут в автомобильное кольцо РИА «Новости»

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Азовское море в 2024 году полностью окутает автомобильное кольцо. Об этом на совещании по вопросам социально-экономического развития Крыма сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин, его слова привел ТАСС.

«До конца 2023 года мы завершим дорогу М-4 „Дон“ с обходом Аксая, а также часть участка от Керченского моста до Краснодара. Таким образом, в 2024 году мы возьмем Азовское море в автомобильное кольцо», — сказал он.

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Хуснуллин уточнил, что дорога будет представлять собой комфортное четырехполосное шоссе.

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Постоянный представитель Крыма при президенте Георгий Мурадов заявлял, что в результате специальной операции Азовское море стало внутренним морем России.

Доктор экономических наук Николай Межевич заявлял «360», что Россия повысила уровень обеспечения собственной безопасности, сделав Азовское море внутренним.

Ранее Хуснуллин сообщил, что российские власти полностью решили вопрос с водоснабжением Крыма.