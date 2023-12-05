05 декабря 2023, 14:00
Азовское море решили признать внутренним водоемом России
Депутат Шеремет: Азовское море получит статус внутреннего водоема России
Азовское море получит статус внутреннего водоема России, на него не будет распространяться международное законодательство. Как сообщило РИА «Новости», об этом заявил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.
В нижнюю палату парламента внесли законопроект, который закрепляет статус внутреннего водоема за Азовским морем. По словам Шеремета, восторжествовала историческая справедливость — Украина потеряла статус прибрежного государства.
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Профильный комитет Госдумы уже одобрил законопроект. По словам парламентария, его могут принять до конца 2023 года.
Азовское море де-факто стало исключительно внутренним морем России после вхождения в состав страны по итогам референдума новых регионов — Херсонской и Запорожской областей, а также ДНР и ЛНР.
Акваторию Приазовья надежно охраняют расчеты ПВО. Российские военнослужащие регулярно ликвидируют запущенные с Украины беспилотники.
Ранее в Минобороны России сообщили, что 6 украинских беспилотников нейтрализовали над Азовским морем.
Госдума РФ
Крым
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