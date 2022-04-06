«Азов» вел огонь по мирным жителям Мариуполя из детсада

Житель Мариуполя Андрей Аркадьевич попал под обстрел «Азова»*, когда шел мимо детского сада. Об этом он рассказал телеканалу Звезда.

Мужчина получил ранение ноги. Сейчас он находится на лечении в стационаре, где лечит раздробленный сустав.

Он рассказал, что бойцы «Азова»* превратили детский сад в свою позицию. Раньше они изредка использовали это здание, но в итоге решили там остаться. Раненый житель Мариуполя отметил, что националисты стреляют не только из городских зданий, но и из жилых домов. Украинская армия использует эту тактику для очернения Вооруженных сил России, отметил мужчина.

«Есть [в домах] где-то люди. Они [„азовцы“*] оттуда стреляют и ждут ответки. „Вот видите, какие мы хорошие, а они плохие“. Ну, как это обычно и делается», — прокомментировал Андрей Аркадьевич действия националистов.

«Азов»* определяет жилые дома по дыму из трубы. Неонацисты заходят к мирным гражданам и ведут обстрел с их участков. Таким образом они ставят безопасность мирного населения под угрозу, подчеркнул мужчина.

* «Азов» — организация признана в России экстремистской и запрещена.