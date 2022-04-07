«Азов» использовал больных жителей Мариуполя в качестве живого щита

«Азов»* использовал больницы Мариуполя в своих целях. Его сторонники делали огневые точки прямо в палатах, а пациенты становились живым щитом. Об этом пострадавшие пациенты рассказали Telegram-каналу Zvezda.

Один из пациентов рассказал, что «Азов»* обстреливал больницы из миномета. Сторонники националистов заезжали на территорию лечебниц и открывали по зданиям огонь из стрелковых установок.

Другой мужчина заявил, что «Азов»* заставил делать гнездо для своего пулеметчика прямо в палате и называл пациентов «скотами».

«Люди там плачут, кричат: „Оставьте нас, мы тоже люди“. А они: „Вы не люди, вы просто скоты для нас“», — рассказал он.

Военнослужащие РФ эвакуировали пациентов из больниц Мариуполя. Больных аккуратно выводили под руки или транспортировали на носилках. Затем пациентов увозили в безопасное место на российских танках.

* «Азов» — организация признана в России экстремистской и запрещена.