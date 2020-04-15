Ажиотажный спрос привел к переизбытку продуктов в России. Теперь от них пытаются избавиться

Торговые сети не могут распродать все товары, которые закупили в марте в условиях повышенного спроса. Теперь они должны тратить дополнительные деньги на то, чтобы избавляться от скоропортящихся продуктов. Об этом сообщили в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).

Как рассказал газете «Известия» пресс-секретарь АКОРТ Илья Власенко, дополнительные расходы ретейлеров в прошлом месяце составили 1,4 миллиарда рублей. Торговые сети готовы отдавать продукты с истекающим сроком годности на благотворительность. Но для этого нужно получить разрешение властей.

Такая ситуация сложилась в Москве из-за ажиотажного спроса, который зарегистрировали в середине марта на фоне сообщений о пандемии коронавируса. Тогда государство рекомендовало магазинам сделать запасы товаров, чтобы не возникло дефицита. Однако после этого россияне, наоборот, стали ходить в супермаркеты реже. Из-за этого большое количество хлеба, яиц, мяса, молока, овощей и фруктов остается невостребованным.

Замруководителя информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова считает, что потребительская активность восстановится не раньше второго полугодия. Эксперт высказала мнение, что лучший выход из создавшейся ситуации — устроить распродажу в магазинах.

Ранее стало известно, что россияне стали скупать лимон, имбирь и чеснок после сообщений о том, что эти продукты повышают иммунитет. Из-за возросшего спроса торговые сети повысили цены на эти товары. По последним данным, с ситуацией удалось справиться — ценник пополз вниз.