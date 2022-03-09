Ажиотажный спрос на стройтовары и технику отметили в Leroy Merlin

В маленьких магазинах Leroy Merlin продажи достигли уровня самых крупных торговых точек сети. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщил один из сотрудников компании.

По его словам, всю дорогую и сложную бытовую технику раскупили буквально за два-три дня.

«Раньше план был шесть-семь миллионов в день, сейчас можно спокойно сделать 25 миллионов. Раскупают напольное покрытие — линолеум, ламинат. Бытовой техники уже нет, ее купили в первые три дня конфликта, всю. Вообще все сложные технические изделия выкупили в два-три дня, самое дорогое, интересное. Логистика вообще не справляется, люди выходят в выходные дни, чтобы успеть все отправить населению. Невозможно пополнить товаром полки, потому что склады, которые предназначены для пополнения полок, забиты товарами на доставку. Расширение штата очень большое — и постоянных сотрудников, и набирают временных сотрудников», — рассказал он.

Собеседник издания также уточнил, что уходить с российского рынка Leroy Merlin не планирует.

«Есть Leroy Merlin, а есть ООО „Леруа Мерлен Восток“, это полностью российское юрлицо, то есть формально это российская компания. Закрываться точно не планируем, это 45 тысяч человек — для сравнения, в IKEA вот не помню точно, но примерно 5-6 тысяч человек. Закрывать не будем, наоборот, расширяемся», — пояснил он.

Компания планирует переориентироваться на китайские заводы.