Большой спрос на ипотеку ведет к росту цен на жилье в некоторых регионах России. Такое заявление сделала глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

По ее словам, государственная программа льготной ипотеки оказалась эффективной в кризисные времена. Благодаря ей удалось избежать провал на рынке.

«Но мы видим, что спрос на ипотеку уже начинает приобретать где-то черты ажиотажного спроса и ведет к неоправданному росту цен в ряде регионов», — сказала она на заседании Совета по развитию финансового рынка при Совете Федерации. Ее процитировал ТАСС.

Набиуллина заметила, что такая тенденция привела к тому, что выгоду получают не столько покупатели, сколько застройщики.

Программа льготной ипотеки началась действовать в РФ весной 2020 года. Она подразумевает плату 6% годовых. Осенью этого года российское правительство продлило ее до 1 июля 2021 года.

Эксперты рассказали, что россияне все чаще стали покупать маленькие квартиры. Зачастую их площадь — не более 30 квадратных метров. Популярностью пользуется однокомнатное жилье. При этом для многих важно, что в его жилплощади было комфортно.