Азербайджанским пользователям снова стал доступен TikTok | 360°

Общество 05 ноября 2022, 20:48 Азербайджанским пользователям снова стал доступен TikTok Служба электронной безопасности Азербайджана открыла доступ в TikTok РИА "Новости"

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Азербайджанским пользователям вернули доступ в TikTok. Он был закрыт с 14 сентября. Об отмене ограничений сообщила Служба электронной безопасности при министерстве цифрового развития и транспорта республики.

«С 18:00 5 ноября устранено введенное на территории Азербайджана временное ограничение на деятельность социальной сети TikTok», — написали в статье.

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Чиновники призвали жителей республики соблюдать все требования законодательства при размещении в TikTok и других соцсетях новых публикаций. Кроме этого, в службе попросили помнить о правилах, установленных руководством соцсетей.

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Доступ в TikTok на территории Азербайджана заблокировали в сентябре этого года. По сообщению властей страны, это было сделано с целью борьбы с дезинформацией и разглашением военной тайны.

Ранее стало известно, что суд в Москве оштрафовал владельца TikTok на три миллиона рублей за материалы с пропагандой ЛГБТ. Соцсеть не заблокировала видеозапись, где пользователям предложили изучать английский язык через гендерность.