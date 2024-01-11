11 января 2024, 12:49
Азербайджан поставил в Россию 1,5 миллиона яиц
Россельхознадзор: из Азербайджана в РФ поставили 1,5 миллиона яиц
Азербайджан поставил в Россию 1,5 миллиона пищевых яиц для дальнейшей реализации на территории страны. Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.
Ведомство проконтролировало очередную поставку азербайджанской продукции,
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«По состоянию на 11 января в Россию из Азербайджана ввезено 1,5 миллиона штук яиц (90,63 тонны)», — сообщили в Россельхознадзоре.
В четверг через пункт пропуска «Яраг-Казмаляр» ввезли очередную партию пищевых яиц в количестве 18,63 тонны. После прибытия груза специалисты взяли пробы для проверки качества и безопасности продукции.
Замминистра сельского хозяйства Максим Титов сообщил о снижении цен на яйца у производителей за последние две недели. Это должно привести к падению стоимости продукции в магазинах. В начале 2024 года цены на яйца первой категории у производителей снизились на 2,5%, а второй — на 4,2%.
Одним из способов контроля стоимости яиц стало увеличение поставок продукта из других стран. Белоруссия увеличила экспорт в РФ в два раза, первую партию товара в 2024 году отправила Турция, еще несколько десятков тонн — Азербайджан.
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