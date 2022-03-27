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    27 марта 2022, 19:47

    Азербайджан отвел войска от Нагорного Карабаха после переговоров с Россией

    Азербайджан поговорил с Россией и отвел войска от границы Нагорного Карабаха

    Анна Усачева

    Азербайджанская армия отступила с территории населенного пункта Фурух в Карабахе. Об этом сообщило Минобороны России.

    Азербайджан отвел войска от Нагорного Карабаха после переговоров с Россией

    Ведомство отметило, что отвод войск произошел после переговоров с Россией. Заявление министерства зафиксировано в «бюллетене о деятельности российских миротворцев нагорнокарабахского конфликта».

    «По результатам проведенных переговоров азербайджанская сторона осуществила отвод своих подразделений из района населенного пункта Фурух», — говорится в сообщении.

    Ранее в Нагорно-Карабахской Республике (НКР) объявили военное положение. Соответствующий указ 26 марта подписал глава региона Араик Арутюнян. Поводом стало приближение азербайджанских войск к границам НКР.