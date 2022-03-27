Азербайджан отвел войска от Нагорного Карабаха после переговоров с Россией

Азербайджанская армия отступила с территории населенного пункта Фурух в Карабахе. Об этом сообщило Минобороны России.

Ведомство отметило, что отвод войск произошел после переговоров с Россией. Заявление министерства зафиксировано в «бюллетене о деятельности российских миротворцев нагорнокарабахского конфликта».

«По результатам проведенных переговоров азербайджанская сторона осуществила отвод своих подразделений из района населенного пункта Фурух», — говорится в сообщении.

Ранее в Нагорно-Карабахской Республике (НКР) объявили военное положение. Соответствующий указ 26 марта подписал глава региона Араик Арутюнян. Поводом стало приближение азербайджанских войск к границам НКР.