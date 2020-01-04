Азаров объяснил свой отказ от русского как второго государственного языка на Украине

«Еще раз отвечу всем критикам и тем, кто сам палец о палец не ударил, но языком болтать мастер. Государственный статус русскому языку придать не удалось, поскольку в Верховной Раде ни разу не было состава, который мог за это проголосовать», — объяснил экс-премьер.

По словам Азарова, сделать русский язык вторым государственным не вышло даже в 1996 году, когда в украинский парламент, Верховную Раду вошла громадная фракция коммунистов численностью в 120 депутатов. Но, добавил Азаров, зато удалось провести закон о региональных языках, который уравнивал русский украинский языки. А банда, которая пришла после государственного переворота к власти на Украине, сразу после того, как взяла власть на следующий же день, 22 февраля, отменила этот закон.

«Я открыто признаю, что у меня и у моих соратников были упущения, но мы работали в очень сложных политических обстоятельствах, а не в тепличных условиях, которые кто-то сейчас себе нафантазировал», — добавил Азаров.