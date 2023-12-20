Общество 20 декабря 2023, 13:08 АВВР: российские виноделы имеют значительный потенциал по увеличению выпуска напитка

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Российские производители вина обладают значительным потенциалом по наращиванию выпуска напитка. Об этом сообщили «Известиям» в ассоциации «Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России» (АВВР).

Ранее сообщалось, что через несколько лет из российских магазинов исчезнет импортное вино стоимостью до 700 рублей за бутылку. Эксперты ассоциации считают, то в таком случае интересы покупателей защитят отечественные производители.

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Отмечается, что сами виноделы высоко оценивают усилия правительства и Минфина по регулированию рынка.