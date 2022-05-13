Автозапчасти в апреле подорожали больше чем на 30%

Автомобильные запчасти для популярных в России машин подорожали в апреле в среднем на 31%. Такие данные приводит «Тинькофф Страхование».

Наибольший рост на комплектующие зафиксирован для марок Mercedes-Benz, Ford и Subaru.

В частности, запчасти на автомобили Ford подросли на 83% по отношению к февралю 2022 года. Детали для марки Subaru поднялись в цене на 48%, а Mercedes-Benz — до 44%.

Среди иностранных брендов меньше всего подорожали запчасти для марки Hyundai — 15%. Также могут порадоваться владельцы Toyota (20%) и Lexus (21%).

Российская компания «АвтоВАЗ» заявила о приостановке производства из-за отсутствия импортных комплектующих.

В частности, в автомобиле Lada Granta используются западные компоненты, например, датчик массового расхода воздуха от немецкой фирмы Bosh.

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил снизить ввозную ставку пошлины для физических лиц при приобретении автомобиля из-за рубежа.