Автозапчасти с припаркованных машин стали чаще воровать в России

Случаи краж запчастей с припаркованных машин участились в России, следует из отчета компании «Ренессанс Страхование». Об этом сообщила «Газета.ru».

По сравнению с прошлым годом, в 2021 году на 28% увеличилось количество краж элементов экстерьера (эмблемы, молдинги). Магнитолы, акустику и другое дополнительное оборудование стали воровать на 17% чаще, а снимать колеса с припаркованных автомобилей стали чаще на 14%.