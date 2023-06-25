Общество 25 июня 2023, 10:15 Автовокзалы в Воронеже начали работать в штатном режиме Власти Воронежской области: все автовокзалы в Воронеже работают в штатном режиме РИА «Новости»

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Все автовокзалы в Воронеже работают в штатном режиме, автобусы ходят по расписанию. Об этом в своем Telegram-канале сообщило правительство Воронежской области.

«Все автовокзалы в Воронеже работают в штатном режиме», — отметили в правительстве региона.

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В официальном сообщении уточнили, что автобусы запустили по обычному расписанию.

В субботу, 24 июня, власти Воронежской области объявили об оперативно-боевых мероприятиях в регионе. По словам губернатора Александра Гусева, ВС России проводили мероприятия в рамках режима контртеррористической операции, о введении которого объявил Национальный антитеррористический комитет.

Ранее стало известно об отмене всех ближайших запланированных массовых мероприятий в области. Глава региона счел обстановку в регионе стабильной, все системы жизнеобеспечения работали в штатном порядке.