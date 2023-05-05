Общество 05 мая 2023, 13:18 Автовокзал «Красногвардейский» откроют в Москве в 2023 году

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Официальное открытие вокзала «Красногвардейский» состоится в Москве уже в этом году. Об этом сообщил сайт «Москва.ру» со ссылкой на заместителя мэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

Он рассказал, что работы по обновлению автовокзала уже вышли на финальную стадию. После открытия «Красногвардейский» сможет вместить в два раза больше людей, чем автостанция раньше.

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«Это позволит большему числу пассажиров отправляться путешествовать в комфорте и безопасности», — отметил Максим Ликсутов.

Он добавил, что на месте старого — возвели новое трехэтажное здание. Рабочие уже уложили кровлю.

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