Автовладельцев решили не наказывать за нарушение сроков регистрации машин. Но временно

Из-за коронавируса ГИБДД будет работать в особом режиме. Ведомство сведет к минимуму общение своих сотрудников с гражданами и введет некоторые послабления для владельцев автомобилей.

Дополнительные меры, которые примут в Госавтоинспекции, описаны на сайте «МВД Медиа».

Сотрудникам ведомства посоветовали пока не применять санкции к тем, кто нарушил сроки регистрации транспортных средств.

Полицейских, которые непосредственно контактируют с людьми, должны обеспечить средствами индивидуальной защиты органов дыхания. Помещения, где работают правоохранители, нужно обрабатывать и проветривать не реже раза в два часа.

Зарегистрировать ТС, сдать экзамены и получить водительское удостоверение можно будет только по записи через портал госуслуг. Порядок выдачи разрешений на изменения в конструкции авто не изменится. Чтобы получить свидетельство о соответствии ТС после таких мероприятий, нужно предварительно записаться по телефону. С допуском к перевозке опасных грузов та же история.

В ведомстве планируют сократить количество сдающих на права в группах. Графики проведения экзаменов скорректируют.

За административные правонарушения участников дорожного движения накажут на месте. В ГИБДД также посоветовали минимизировать «нахождение граждан в служебных автомобилях и помещениях стационарных постов ДПС».

За легкомысленное поведение в условиях коронавируса россиян пообещали штрафовать.