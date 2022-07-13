АвтоВАЗ запустил производство Lada Niva Legend версии Classic’22

Трехдверные внедорожники Lada Niva Legend в специальной комплектации в июле начнут поставлять в дилерские цены. АвтоВАЗ возобновил их выпуск. Первой станет версия Classic’22 с отечественными компонентами, сообщили в пресс-службе завода.

«На этой неделе в дилерские центры снова начнут поставляться доступные и самые популярные российские внедорожники Niva Legend в специальной комплектации», — объявил президент АО «АвтоВАЗ» Максим Соколов.

Первой с конвейера сойдет версия Classic’22. Ее сконструировали с упором на максимально возможную локализацию автомобиля, чтобы избежать влияния дефицита импортных деталей. В этой комплектации трехдверный полноприводный внедорожник получил гидроусилитель руля, крепления для детских сидений Isofix, бортовой компьютер, штампосварные 16-дюймовые диски и другие опции.

Незадолго до этого завод возобновил выпуск Lada Granta Cross. По итогам июня Lada Niva Legend заняла второе место в рейтинге отечественных кроссоверов.