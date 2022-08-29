«АвтоВАЗ» вернулся на пятидневную рабочую неделю

«АвтоВАЗ» с 29 августа переходит на пятидневную рабочую неделю. Также на аналогичный график перешли и дочерние общества предприятия.

Как уточнили в пресс-службе компании «АвтоВАЗ», автосборочное предприятие в Тольятти будет работать шесть дней в неделю со скользящим выходным днем.

«Эти меры необходимы для удовлетворения спроса на новые автомобили Lada, который значительно вырос благодаря программе льготного кредитования, введенной Минпромторгом», — рассказал президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов.

По его словам, с начала осени производитель откроет дополнительный набор персонала на сборочные линии в Тольятти.

В июле «АвтоВАЗ» анонсировал выпуск принципиально нового семейства автомобилей Lada. В планах — доработать седан Lada Vesta и создать на его базе кроссовер, так как это востребованный класс.