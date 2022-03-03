«АвтоВАЗ» сообщил о временной остановке сборки автомобилей Lada

Компания «АвтоВАЗ» решила на четыре дня приостановить сборку автомобилей Lada. Об этом заявил представитель автопроизводителя.

По его словам, приостановка связана с продолжающимся кризисом поставок электронных компонентов, а также с тем, чтобы не допустить значительного снижения доходов сотрудников, написал «Интерфакс».

На заводах в Тольятти и Ижевске 5 марта объявили днем простоя. При этом работникам сохранят заработную плату. Время с 9 по 11 марта также будет периодом простоя, который оплатят в размере двух третей от среднемесячной зарплаты.

В «АвтоВАЗе» добавили, что сотрудники компании могут использовать их в качестве дней отпуска с полной оплатой и с переносом с декабря 2022 года.

График работы изменится не у всех на предприятии. Изменения не затронут службы, которые отвечают за обеспечение бесперебойной работы инфраструктуры компании, без простоя будут работать также подразделения службы инжиниринга.

Подразделения автопроизводителя и его «дочки», занимающиеся производством и дистрибуцией запасных частей, включая Lada Image, а также обслуживанием клиентов, включая «Lаdа Сервис», будут работать в режиме полного дня, добавил представитель компании.