Общество 22 августа 2023, 13:22 АвтоВАЗ раскрыл сроки начала производства бизнес-седана Lada Aura АвтоВАЗ запланировал начало производства Lada Aura на 2024 год РИА «Новости»

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Выпуск бизнес-седанов Lada Aura может начаться в августе–сентябре 2024 года. Это следует из презентации компании АвтоВАЗ, сообщил ТАСС.

Начальник управления по взаимодействию с федеральными органами власти и отраслевыми организациями АвтоВАЗ Александр Виноградов выступил на форуме IMAF. Он уточнил, что проект станет успешным только при наличии подтвержденного стабильного спроса.

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Компания презентовала еще одну новинку — Lada e-Largus. По заверению АвтоВАЗа, эта машина станет единственным высоколокализованным отечественным электромобилем в России. В Ижевске и Тольятти фирма запланировала выпуск новых моделей Lada с партнерами из дружественного государства.

У автомобилей Lada Vesta и Lada Largus появятся панорамные крыши, рассказал представитель компании «Точмаш-Авто» (входит в ТВЭЛ). По его словам, концерн выиграл тендер на поставку запчастей. После ухода зарубежный компаний из РФ заводы АвтоВАЗ, КамАЗ и ГАЗ начали активно искать отечественных поставщиков.