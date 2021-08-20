«АвтоВАЗ» приостановит производство на неделю

Компания «АвтоВАЗ» с 23 августа на одну неделю полностью остановит производство на заводе в Тольятти. Это связано с нехваткой электронных автокомпонентов Bosh, сообщило РИА «Новости».

Работникам предприятия три дня простоя засчитают как дни отпуска, перенесенные с декабря, а остальные дни будут оплачиваться в размере двух третей от заработной платы. Производство возобновится с 30 августа.

При этом завод «Lada Ижевск», использующий для производства другие компоненты, работу продолжит, написало издание IncNews.