АвтоВАЗ предложил позволить тратить маткапитал на покупку отечественных машин | 360°

Общество 20 сентября 2022, 12:14 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber АвтоВАЗ предложил позволить тратить маткапитал на покупку отечественных машин Глава АвтоВАЗа Соколов предложил разрешить тратить маткапитал на покупку машин Unsplash.com

Читать 360tv в

Президент АвтоВАЗа Максим Соколов предложил позволить россиянам тратить средства материнского капитала на приобретение машин отечественного производства. Такую инициативу он озвучил на совещании о развитии автомобильной промышленности в Совете Федерации, сообщил ТАСС.

«Также <…> вопрос о возможности использования материнского капитала для приобретения первого автомобиля, опять же, высоколокализованного, отечественного», — выступил Соколов.

Реклама

Глава компании напомнил, что сейчас власти обсуждают новую редакцию закона о такси. В рамках рассмотрения проекта следует изучить норму, предусматривающую определенный уровень использования «высоколокализованных автомобилей российского производства» таксомоторами.

Реклама

С середины августа россиянам разрешили тратить маткапитал на оплату образовательных услуг от частных предпринимателей. Сделать это можно, если у ИП есть лицензия не ведение такой деятельности. Ранее эти средства можно было направлять на обучение только в организациях со статусом юридического лица.

0 0 0 0 0 0