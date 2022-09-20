АвтоВАЗ предложил позволить тратить маткапитал на покупку отечественных машин | 360°

Все новости

Криминал

20 сентября 2022, 12:56

СК опубликовал кадры допроса матери ребенка, которого нашли в мусорном баке в Москве

Подмосковье

20 сентября 2022, 12:54

Еще 14 строительных проектов одобрили в Подмосковье

Реклама

Власть

20 сентября 2022, 12:47

Путин впервые с начала СВО принял в Кремле иностранных послов

Спецоперация

20 сентября 2022, 12:46

Глава ДНР сообщил о продвижении союзных сил на артемовском направлении

Спецоперация

20 сентября 2022, 12:44

Общественный совет Херсонской области попросил немедленно провести референдум

Важное

20 сентября 2022, 12:44

Съезд жителей для обсуждения референдума в Запорожской области начался в Мелитополе

Власть

20 сентября 2022, 12:43

Депутаты Госдумы рассмотрят введение в УК терминов «мобилизация» и «военное время»

Подмосковье

20 сентября 2022, 12:34

Команда из ДНР сыграла на баскетбольном турнире в Химках

Здоровье

20 сентября 2022, 12:32

Врач Сайфулина рассказала, какие овощи и фрукты полезны для иммунитета

Общество

20 сентября 2022, 12:14

АвтоВАЗ предложил позволить тратить маткапитал на покупку отечественных машин

Глава АвтоВАЗа Соколов предложил разрешить тратить маткапитал на покупку машин

Читать 360tv в

Президент АвтоВАЗа Максим Соколов предложил позволить россиянам тратить средства материнского капитала на приобретение машин отечественного производства. Такую инициативу он озвучил на совещании о развитии автомобильной промышленности в Совете Федерации, сообщил ТАСС.

«Также <…> вопрос о возможности использования материнского капитала для приобретения первого автомобиля, опять же, высоколокализованного, отечественного», — выступил Соколов.

Реклама

Глава компании напомнил, что сейчас власти обсуждают новую редакцию закона о такси. В рамках рассмотрения проекта следует изучить норму, предусматривающую определенный уровень использования «высоколокализованных автомобилей российского производства» таксомоторами.

Реклама

С середины августа россиянам разрешили тратить маткапитал на оплату образовательных услуг от частных предпринимателей. Сделать это можно, если у ИП есть лицензия не ведение такой деятельности. Ранее эти средства можно было направлять на обучение только в организациях со статусом юридического лица.

Машины

Маткапитал в РФ

АвтоВАЗ

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама