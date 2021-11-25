«АвтоВАЗ» поднимет цены в седьмой раз за год

Концерн «АвтоВАЗ» снова решил поднять цены на свои машины. Предприятие разослало письма дилерам, в которых сообщило о своем решении. Отечественные автомобили подорожают с 1 декабря, сообщил сайт «Лада.Онлайн».

По данным сайта, цены на Lada Vesta, XRAY Cross и Largus поднимут на 10 тысяч рублей, Niva Travel подорожает на девять тысяч рублей, Lada XRAY и Niva Legend — на восемь тысяч рублей и Lada Granta — на семь тысяч рублей.

Как отметил сайт, это уже седьмое повышение цен на продукцию концерна в этом году. Специалисты объясняют подорожание российских машин ростом цен на сталь, пластик и электронные компоненты.

В середине ноября компания «АвтоВАЗ» полностью приостановила производство из-за дефицита электронных компонентов — на фоне пандемии коронавируса их поставки практически прекратились. Руководство предприятия пообещало работникам компенсацию за простой в размере двух третей средней заработной платы.