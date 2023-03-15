Общество 15 марта 2023, 16:19 Автотуризм в России. В Москве обсудили, как превратить поездку в комфортное путешествие РИА «Новости»

Читать 360tv в

Согласно данным статистики, автотуризм в России резко вышел в тренды. Только за лето 2022 года в путешествие на машине отправились порядка 67% россиян. При этом половина планирует повторить поездку летом 2023-его. Желание исколесить Россию в поисках пейзажей и культурных ценностей растет, а вот информации о развитии внутреннего туризма у людей пока что не хватает. В связи с этим в Москве провели круглый стол. На нем эксперты обсудили пути решения данной ситуации.

Специалистам туриндустрии предложили вложиться в рекламу национальных маршрутов. Дело в том, что таким образом путешественникам будет легче выстроить план поездки. С этим утверждением согласилась руководитель проекта Союза «Евразийское содружество специалистов туриндустрии — ЕСОТ» Елена Сергеева.

Реклама

«Туристы пролетают регион, даже не пытаясь в нем ни задержаться, ни посмотреть, что там находится. То есть проблема в том, чтобы задержать этих транзитных туристов, чтобы они приносили доход региону», — отметила она.

Реклама

Обязательной точкой в любой поездке на машине является заправка. Как отметил гендириректор АО «РН-Москва» Дмитрий Шишонков, сегодня для успешного развития заправки продавать только топливо недостаточно. Как правило, на многофункциональных комплексах туристы могут не только заправить авто, но и выпить кофе, перекусить или отдохнуть. В связи с этим НК «Роснефть» предложила водителям новый формат АЗС «Зерно».

«Сеть АЗС „Роснефть“ предлагает клиентам широкий ассортимент товаров и услуг — от продукции магазинов и кафе до возможности принять душ и остановиться на ночь», — добавил он.

Кроме этого, компания предлагает туристам новые форматы обслуживания. Это и дорожные аптеки, и супермаркеты, а также кафе под собственным брендом.

«Благодаря такому развитию инфраструктуры автотуризм становится удобным и комфортным. Его популярность растет, и соответствующим образом меняется и автомобильный туристический трафик», — объяснил Шишонков.

В ближайшие три года компания планирует представить «Зерно» на более чем тысячи АЗС.