Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что трассу «Москва - Казань» могут продлить до Новосибирска с выходом к Монголии. Об этом стало известно на сессии Второго Евразийского Конгресса, которая прошла в Москве, написал ТАСС.

Хуснуллин отметил, что благодаря продлению трассы у России появится возможность выйти не только к Монголии, но и к Северному Китаю. Пока эти задумки только в планах, однако в самом ближайшем будущем они могут осуществиться, сообщил сайт «Аргументы и факты».

«Мы в рамках стратегии рассматриваем возможность продления этой дороги (трасса М-12) до Новосибирска и дальше с возможностью выхода на границу с Монголией с выходом в Китай. То есть у нас будет практически обеспечен выход на Северный Китай через Монголию и это в планах наших есть», — сказал он.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявлял, что Россия планирует нарастить товарооборот с Китаем до 200 миллиардов долларов.