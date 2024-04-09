Общество 09 апреля 2024, 12:27 «Автотовары Авито»: средняя стоимость новой летней резины выросла за год на 11%

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Старший директор бизнес-направления «Автотовары Авито» Александр Куроптев заявил, что средняя стоимость новых летних покрышек выросла за год на 11%. В марте 2023-го комплект стоил 33 тысячи рублей, сейчас — 37 тысяч рублей, отметил эксперт в беседе с Ura.ru.

По его словам, подержанные шины стали дороже на 13%. В данный момент набор можно купить за 13,2 тысячи рублей.

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Наиболее выгодным, добавил Куроптев, является приобретение внесезонной резины. Однако такие покрышки зачастую уступают летним и зимним аналогам, подытожил специалист.