Общество 26 декабря 2023, 13:00 «Автотека» и Kodix: большинство россиян ощутили рост цен на ремонт машин в 2023 году

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Аналитики сервиса «Автотека» и digital-агентства Kodix провели опрос и выяснили, как изменились траты россиян на обслуживание машин в 2023 году. Результаты исследования опубликовала «Газета.ru».

Так, 89% респондентов заявили о подорожании запчастей для транспортных средств. По мнению 64% участников, в этом году произошел ощутимый рост цен на ремонт автомобилей.

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Самыми частыми проблемами с машиной стали неисправности ходовой части и колес, а также двигателя, выхлопной системы и электроники, добавили «Известия».