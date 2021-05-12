Автошколы выступили против усиления контроля ГИБДД за их работой
Российские автошколы пытаются остановить принятие законопроекта, который дает ГИБДД право проводить дополнительные проверки образовательных организаций, сообщил «Коммерсант».
Полиция хочет иметь больше контроля за обучением. Как указано в материале, в полиции утверждают, что недобросовестные автошколы экономят на площадках и учебных классах, а это оказывает негативное влияние на качество подготовки будущих водителей.
Инициатива полиции, как считают эксперты, противоречит законодательству, создает «двойной административный пресс», а также повышает «коррупционную составляющую».
Близкий к разработке законопроекта источник издания пояснил, что поправки подготовлены для сохранения действовавшей ранее системы контроля. Что касается опасений автошкол по поводу участия инспекторов в проверках то, как отметил собеседник издания, это только опция для проверяющих органов. Сотрудник ГИБДД никаких решений, например, о лишении лицензии автошколы, принимать не будет. Он может лишь указать на нарушения сотруднику местного департамента или комитета образования.
Самые частые ошибки при сдаче экзамена на водительские права — нарушение правил дорожной разметки и создание помехи, рассказали в пресс-службе МВД России. Будущие водители также часто совершаются ошибки, связанные с включением сигнала поворота.
Раньше учащиеся совершали такие ошибки во время сдачи экзамена на «площадке». С 1 апреля 2021 года этот экзамен отменен для будущих водителей автобусов, легковых и грузовых автомобилей.