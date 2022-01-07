Автошколы с марта будут обязаны предоставлять данные об учащихся в ГИБДД

Автошколы с 1 марта будут обязаны предоставлять данные об учащихся в Госавтоинспекцию. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на приказ МВД.

«Настоящий приказ вступает в силу с 1 марта 2022 года и действует до 1 марта 2028 года», — говорится в приказе.

Полиция проверит, если ли среди студентов лишенные ранее водительского удостоверения или лица, которым противопоказано управлять транспортным средством из-за медицинских ограничений.

Если будут выявлены условия, по которым учащийся не может быть допущен к вождению, автошкола получит соответствующую информацию.

Сообщается, что министр внутренних дел России Владимир Колокольцев подписал приказ о взаимодействии автошкол с МВД. Согласно документу, автошколы в течение 10 дней до начала вождения обязаны предоставить в экзаменационные подразделения ГИБДД список учащихся.

Ранее экспертный центр «Движение без опасности» представил вариант новых учебных программ для автошкол.