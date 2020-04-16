Автошколы оказались на грани банкротства из-за коронавируса

Председатель Ассоциации автомобилистов и автошкол Архангельской области Алексей Нестеренко подчеркнул, что 140 автошкол региона переживают тяжелые времена. Если они останутся закрытыми, то система подготовки водителей столкнется с серьезными проблемами.

Врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский отметил некритичную ситуацию по коронавирусу в области и планирует допустить автошколы к работе.

Согласно требованиям безопасности, теоретические занятия должны проходить в онлайн-формате, а практические — индивидуально и строго по расписанию. Инструктор и ученик обязаны надевать маски, перчатки и измерять температуру до выезда. После каждого занятия необходимо проветривать салон автомобиля и дезинфицировать все поверхности. Минимум два раза в день нужно проводить полную санитарную обработку машины.

«Кстати, те же меры безопасности мы предлагаем при сдаче экзаменов в ГАИ. Как нам сказали в Управлении ГИБДД по Архангельской области, если вам разрешат работать, то и мы подумаем, как принимать у вас экзамены», — уточнил Нестеренко.