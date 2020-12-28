Автошколы начнут оценивать по количеству ДТП выпускников

ГИБДД будет оценивать работу автошкол, основываясь на данных о студентах, которые не сдали экзамены на права, а также о водителях, устроивших ДТП уже после выпуска. Эту информацию станут использовать для проведения внеплановых проверок.

Проект постановления правительства о «показателях результатов деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность и реализующих программы профессионального обучения», обяжет подразделения Госавтоинспекции выкладывать отчет о работе автошкол.

В свободном доступе появится информация о количестве выпускников, которые получили права с первой попытки, а также тех, кто не сдал экзамены вообще — отдельно по теории и практике. Кроме того, там будет указано число пострадавших или погибших во время ДТП, которое произошло по вине выпускника автошколы, — речь идет о водителях со стажем менее двух лет. Отчет будет публиковаться ежеквартально.

В МВД рассказали «Коммерсанту», что нововведение необходимо для «повышения контроля за деятельностью образовательных организаций». В полиции отметили, что данные будут использовать «лицензирующие органы» при проведении проверок. По информации издания, речь пойдет о внеплановых инспекциях автошкол, выпускники которых плохо сдают экзамены и часто становятся виновниками ДТП.