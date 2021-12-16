Автошколам предложили добавить восемь новых упражнений на площадке
Экспертный центр «Движение без опасности» представил вариант новых учебных программ
Будущих водителей в России хотят обучать по-новому. В программе для обучения кандидатов на получение прав категории B сделали упор на размышления и анализ и добавили восемь новых упражнений на площадке.
Программу разработали в экспертном центре «Движение без опасности», сообщил Autonews. Документу предстоит обсуждение в Минпросвещения, участие в котором примут руководители автошкол.
Теории и практики для освоения программы будет меньше. Объем часов сократили с 190/188 до 146/144, оставив часть теоретических занятий для самостоятельного обучения под контролем преподавателя.
На площадке авторы программы предлагают для освоения восемь новых упражнений. Необходимы они будут только для наработки навыков водителя, а сдавать в ГИБДД их именно в таком виде не нужно. Классические знакомые упражнения, которые и сейчас проходят в автошколах, сохранят.
По новым правилам сдачи экзаменов в ГИБДД, напомнили разработчики, от потенциального водителя требует умение исполнять маневры и примеры из-заданий в реальных дорожных условиях. Упражнения в таком случае нужно не заучивать, а отрабатывать по ним практические навыки. Именно под эти цели оптимизировали набор обучающих заданий.