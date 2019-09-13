Автосервисы предложили сертифицировать

Российская ассоциация автодилеров (РоАД) выступила с предложением ввести систему сертификации автосервисов. Решающую роль будут играть их техническая оснащенность и квалификации сотрудников.

Сейчас до 80% сервисного рынка никак не регулируется, многие автосервисы вообще работают в «серой зоне». Только малая часть негарантийного обслуживания автомобилей попадает в официальные дилерские центры и в независимые СТО. Подавляющее большинство авто обслуживают по привычке «в гаражах» — так проще и дешевле, правда, есть вопросы к налогообложению.

«Это создает серьезную проблему для безопасности дорожного движения, поскольку чаще всего автомобили после ремонта в таких организациях не соответствуют техническим регламентам и требованиям безопасности, а потребитель слабо защищен законом», — объяснили в РоАД. Слова представителей ассоциации привело РИА «Новости».

Механик из Петербурга зарезал посетителя автосервиса Подробнее

Управление системой сертификации могут взять на себя профильные организации — та же РоАД или Автомобильная сервисная ассоциация. В РоАД при этом предложили базовый уровень сертификации присуждать просто по факту заявления, а вот для осуществления технически сложного ремонта потребуется более высокий допуск.

«Стратегически такая сертификация возможна. Вопрос в том, кто будет сертифицировать сервисы, и что нужно, чтобы пройти сертификацию, а также, какие компетенции сервису нужно будет подтвердить», — прокомментировал предложение исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов.