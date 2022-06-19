Автосервис в Крыму снесут после отказа помочь российским военным

Автосервис в Красногвардейском районе Крыма снесут после отказа обслужить автомобиль российских военных. Об этом РИА «Новости» рассказал глава крымского парламента Владимир Константинов.

«В вопросе поставлена точка. После проверки выяснилось, что автосервис является незаконной постройкой. Теперь, согласно постановлению администрации Красногвардейского сельского поселения, владелец обязан ее снести в течение 14 рабочих дней, иначе начнется судебное разбирательство», — сообщил глава парламента.

Константинов назвал произошедшее хорошим уроком для предпринимателя. По словам парламентария, бизнесмен может не любить власть, но уважать ее придется. А если он симпатизирует Украине, то «пусть едет туда и там развивает свой бизнес».

«Поперек России лучше пусть больше не становится. И другим подобным не советую», — заметил Константинов.

Ранее один из военнослужащих выложил в соцсеть видео, на котором рассказал, что им отказались отремонтировать колесо даже платно, заявив, что «военным не помогают». Позже владелец станции назвал случившееся недоразумением и отметил, что его сервис просто не может обслуживать грузовики.