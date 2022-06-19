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    19 июня 2022, 09:57

    Автосервис в Крыму снесут после отказа помочь российским военным

    Оксана Кириллова

    Автосервис в Красногвардейском районе Крыма снесут после отказа обслужить автомобиль российских военных. Об этом РИА «Новости» рассказал глава крымского парламента Владимир Константинов.

    Автосервис в Крыму снесут после отказа помочь российским военным

    «В вопросе поставлена точка. После проверки выяснилось, что автосервис является незаконной постройкой. Теперь, согласно постановлению администрации Красногвардейского сельского поселения, владелец обязан ее снести в течение 14 рабочих дней, иначе начнется судебное разбирательство», — сообщил глава парламента.

    Константинов назвал произошедшее хорошим уроком для предпринимателя. По словам парламентария, бизнесмен может не любить власть, но уважать ее придется. А если он симпатизирует Украине, то «пусть едет туда и там развивает свой бизнес».

    «Поперек России лучше пусть больше не становится. И другим подобным не советую», — заметил Константинов.

    Ранее один из военнослужащих выложил в соцсеть видео, на котором рассказал, что им отказались отремонтировать колесо даже платно, заявив, что «военным не помогают». Позже владелец станции назвал случившееся недоразумением и отметил, что его сервис просто не может обслуживать грузовики.