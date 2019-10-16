Автосалонам разрешат устанавливать госномера на новые машины с 1 января

Уехать из автосалона на новой машине сразу с номерами можно будет уже с 1 января 2020 года. Согласно новому федеральному закону, дилеры смогут сами регистрировать авто.

Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на начальника отделения пропаганды БДД ГУОБДД МВД России Антона Белана, услугу смогут оказывать те автосалоны, которые включат в реестр спецорганизаций, участвующих в регистрации транспорта.

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«В Федеральном законе, который вступает в силу с 1 января 2020 года, норма про 10 дней (постановки нового автомобиля на учет — прим. ред.), ее просто не будет, потому что машина уже из автосалона будет выезжать с номерами», — приводит агентство слова Белана.

Данное новшество относится только к новым автомобилям.

Белан подчеркнул, что сейчас идет работа по составлению реестров организаций, которые будут участвовать в регистрации машин. Также создается список организаций, которые будут госномера печатать.

В августе 2019 года вступил в силу закон, который разрешает регистрацию новых машин без посещения ГИБДД.