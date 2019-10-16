Автосалонам разрешат устанавливать госномера на новые машины с 1 января
Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на начальника отделения пропаганды БДД ГУОБДД МВД России Антона Белана, услугу смогут оказывать те автосалоны, которые включат в реестр спецорганизаций, участвующих в регистрации транспорта.
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«В Федеральном законе, который вступает в силу с 1 января 2020 года, норма про 10 дней (постановки нового автомобиля на учет — прим. ред.), ее просто не будет, потому что машина уже из автосалона будет выезжать с номерами», — приводит агентство слова Белана.
Данное новшество относится только к новым автомобилям.
Белан подчеркнул, что сейчас идет работа по составлению реестров организаций, которые будут участвовать в регистрации машин. Также создается список организаций, которые будут госномера печатать.
В августе 2019 года вступил в силу закон, который разрешает регистрацию новых машин без посещения ГИБДД.