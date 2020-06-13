Авторынок восстанавливает спрос после снятия ограничений

Из-за пандемии автопредприятия в России встали, производство снизилось почти вдвое, с 50 до 30%. Однако в июне началось медленное восстановление спроса на автомобили, но он все еще очень невысок.

Как написала газета «Известия», это привело к тому, что некоторые дилеры продают новые авто ниже себестоимости. При этом модели Hyundai Solaris, Hyundai Creta и Kia Rio — на данный момент входят в число лидеров продаж.

В частности, в «АвтоСпецЦентре» (АСЦ) рассказали, что в первую неделю текущего месяца было куплено больше авто, чем за то же время в марте. При этом продавцы отметили, что меньше всего пользуются спросом автомобили эконом-класса, так как этот сегмент пострадал больше всего от кризиса.

Некоторые автопроизводители, как, например, «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус», возобновили производство, но оно не достигает объемов до пандемии, так как конвейер работает в одну смену, а не три, производя около 700 машин в сутки.

Достигнуть значений прошлого года не быстро удастся. Эксперты уверены, что полная нагрузка отрасли сможет возобновиться только к концу этого года.