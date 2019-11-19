«Сработать на опережение»: авторы законопроекта о домашнем насилии назвали его цель

Проект закона о домашнем насилии планируют внести в Госдуму в начале декабря. Первоочередная задача документа — профилактика тирании в семье. Его авторы надеются свести к минимуму подобные случаи.

Первый замглавы комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко рассказала «Парламентской газете». что акценты именно на предупреждение семейно-бытового насилия сместились во время доработки инициативы.

«Наша задача — сработать на опережение, чтобы не доводить до Административного и Уголовного кодексов», — заметила она.

Святенко напомнила, что ответственность за такие конфликты в КоАП и УК уже прописана, а авторы законопроекта менять их не намерены. Однако каждая жертва семейных «разборок», считают они, не должна оставаться один на один со случившимся. Люди имеют право на получение от государства любой необходимой помощи, причем бесплатно.

Уголовка за преследование. В законопроект о домашнем насилии добавят новые поправки Подробнее

По этой причине в понятие «профилактика» включили оказание психологической и юридической помощи тем, кто пострадал от домашней тирании. Сюда же относится и создание кризисных центров.

Благодаря законопроекту появится и само определение семейно-бытового насилия, будут перечислены его различные виды — психологическое, физическое и другие. В Госдуме заметили, что следует соблюдать аккуратность с формулировками понятия «психологическое насилие».

«Чтобы использующиеся в законе определения не были инструментом махинаций», — подчеркнула член парламентского комитета по образованию и науке Татьяна Касаева.

Сам документ, по словам Святенко, практически готов. Авторы намерены рассылать проект закона на отзывы и внести в Госдуму в начале следующего месяца.