Авторы закона о домашнем насилии рассказали об угрозах

Законопроект против домашнего насилия обернулся разработчикам угрозами в социальных сетях. Авторы документа уже подали заявления в «соответствующие федеральные силовые структуры».

Оксана Пушкина рассказала о законопроекте по защите от домашнего насилия Подробнее

«Фактически всем людям, которые участвовали в этом законопроекте как соавторы в соцсетях приходят угрозы», — сообщила РБК одна из инициаторов законопроекта, депутат Госдумы Оксана Пушкина.

Она добавила, что среди авторов законопроекта были адвокат Мари Давтян и правозащитник сестер Хачатурян Алексей Паршин, а также основательница сети взаимопомощи для женщин #ТыНеОдна Алена Попова. Все они пожаловались на сообщения с угрозами.

«В последнее время участились угрозы мне и моей семье и обращения оскорбительного характера в мой адрес, которые я связываю с моей работой над законопроектом», — поделилась Пушкина.

По словам депутата, ситуацию вокруг принятия документа можно сравнить с реакцией на фильм Алексея Учителя «Матильда». Законопроект обсуждался в Госдуме в октябре, но заседание пытались сорвать «те же самые люди», которые устраивали митинги против киноленты. Кроме того, они поджидали депутатов у Севфеда и выкрикивали оскорбления. Ранее Оксана Пушкина сообщила, что законопроект по борьбе с насилием в семье будет подготовлен к 1 декабря 2019 года, после чего документ внесут на рассмотрение Госдумы.