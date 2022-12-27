Общество 27 декабря 2022, 13:18 Авторы «суровой» Снегурочки и кривого зайца из Нижневартовска покрасили снеговиков белой краской Жители Нижневартовска показали фото покрашенных белой краской снеговиков "ВКонтакте"

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Подготовка к Новому году в Нижневартовске не задалась. Подрядчик исправил ледяные скульптуры Снегурочки и зайца на площади Нефтяников, но жители нашли новый недочет — фигуры из снега покрасили белой краской. Фотографии опубликовали в сообществе «Типичный Нижневартовск».

Авторы предупредили, что трогать снежные фигуры в новогоднем городке не стоит, потому что их покрасили белой краской. В соцсетях опубликовали сами скульптуры и испачканные куртки.

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Представитель подрядной организации ООО «Проминвестэнерго» Игорь Важенин во время общественной приемки ледового городка 23 декабря сказал журналистам, что такова задумка художника. Он считает, что одежду можно отстирать обычным порошком, ведь рабочие использовали водоэмульсионную краску. Его процитировал телеканал «Самотлор».

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«Теплая вода в помощь, но до какой степени надо тереться, чтобы испачкаться», — сказал мужчина.

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Ледовый городок приняли со второго раза — в пятницу подрядчику дали два дня на устранение недочетов. Заместитель главы администрации Нижневартовска — директор департамента ЖКХ Сергей Сериков заявил, что компанию оштрафуют на 100 тысяч рублей. Окрашенные скульптуры обнесли заграждениями.

Ранее жители Нижневартовска пожаловались на ледяные фигуры. Хмурую Снегурочку и зайца с кривой мордой поставили на главной площади города. После комиссии лицо девушки заменили, а вместо зайца поставили кристаллы.