Авторы социальных проектов смогут подать заявки на премию «Мы вместе» до 12 июня

Волонтеры, блогеры, предприниматели, журналисты могут подать заявки на международную премию «Мы вместе» до 12 июня. Цель — поддержать авторов социальных проектов. Грантовый фонд — 90 миллионов рублей.

Премию разработали для поддержки социальных инициатив, направленных на улучшение качества жизни. Принять участие могут НКО, СМИ, представители бизнеса и не только.

Главную награду премии вручает президент. Подать заявку на участие можно на официальном сайте премия.мывместе.рф и на платформе dobro.ru.

Финалистов ждут грант до 3,5 миллиона рублей и медийное продвижение на ведущих площадках, путешествие по России.

Победители могут получить госнаграды, сопровождение своих проектов от ведущих экспертов, стать участниками крупнейших форумов страны.

Участники премии — жители в возрасте от 14 лет, организации и учреждения. В прошлом году поступило 25 тысяч заявок из 59 стран — лауреатами стали 130 претендентов из 13 стран.

Сейчас многие из них помогают жителям Донбасса, оказывают содействие в борьбе с ковидом, поддерживают пенсионеров, людей с ОВЗ, приюты для животных, развивают культуру, спорт, донорство, заботятся об экологии.