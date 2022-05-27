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    27 мая 2022, 16:36

    Авторы социальных проектов смогут подать заявки на премию «Мы вместе» до 12 июня

    Анастасия Аброськина

    Волонтеры, блогеры, предприниматели, журналисты могут подать заявки на международную премию «Мы вместе» до 12 июня. Цель — поддержать авторов социальных проектов. Грантовый фонд — 90 миллионов рублей.

    Авторы социальных проектов смогут подать заявки на премию «Мы вместе» до 12 июня | Изображение 1

    Премию разработали для поддержки социальных инициатив, направленных на улучшение качества жизни. Принять участие могут НКО, СМИ, представители бизнеса и не только.

    Главную награду премии вручает президент. Подать заявку на участие можно на официальном сайте премия.мывместе.рф и на платформе dobro.ru.

    Финалистов ждут грант до 3,5 миллиона рублей и медийное продвижение на ведущих площадках, путешествие по России.

    Победители могут получить госнаграды, сопровождение своих проектов от ведущих экспертов, стать участниками крупнейших форумов страны.

    Участники премии — жители в возрасте от 14 лет, организации и учреждения. В прошлом году поступило 25 тысяч заявок из 59 стран — лауреатами стали 130 претендентов из 13 стран.

    Сейчас многие из них помогают жителям Донбасса, оказывают содействие в борьбе с ковидом, поддерживают пенсионеров, людей с ОВЗ, приюты для животных, развивают культуру, спорт, донорство, заботятся об экологии.