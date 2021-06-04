Авторы роликов о кибердеревне переместили Россию в далекое будущее с вышками 20G

В Сети появился юмористический ролик, где показано развитие новых технологий в России. В видео показано, как роботы работают наравне с людьми, а жители протестуют против вышек 20G.

Ролик опубликован на YouTube-канале birchpunk. Он оформлен в виде выпуска новостей, в котором идет сюжет о достижениях компании «Ижевск Дайнемикс». Она занимается разработкой андроидов и других новых технологий. Представители организации рассказали, что собираются запустить массовое производство роботов. Потом эти машины будут в каждой семье.

В репортаже появляется «директор» «Ижевск Дайнемикс» Константин Барагозин. Он исполнил народный танец и прокомментировал его фразой: «Как тебе такое, Boston Dynamics?».

В выпуске новостей не обошли стороной тему протестов в городе Энск. Они выступили против вышек 20G. Также в новостях говорится и противниках роботизации в Уссурийске.

До этого канал birchpunk там публиковал ролики на похожую тематику. Например, про кибердеревню и космопоезда.